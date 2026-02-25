前情报首长涉2019复活节爆炸案 斯里兰卡逮捕侦办

afp_tickers

2 分钟

（法新社可伦坡25日电） 斯里兰卡调查人员今天逮捕1名前情报首长，这是针对2019年复活节爆炸案漫长调查期间被捕层级最高的官员。

警方表示，退役少将萨莱（Suresh Sallay）清晨在首都可伦坡郊区被捕。

调查官员告诉法新社：「他因涉嫌共谋、协助及教唆复活节攻击事件而被捕。」

官员还说：「他甚至在近期仍与涉案人士保持联系。」

这起连环爆炸案攻击可伦坡3家高档饭店、2座罗马天主教教堂，以及可伦坡外的1座福音派基督教教堂。这起攻击造成279人丧生，包括45名外籍人士，当局将责任归咎于本土圣战团体。

警方发声明表示，萨莱依据恐怖主义防制法遭逮捕，并将被羁押至少3天接受侦讯。

2019年4月21日的爆炸案是斯里兰卡历来针对平民最严重的攻击，该国近40年内战共造成至少10万人罹难。

萨莱在斯里兰卡前总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）就任总统后，于2019年升任国家情报局长，他被控参与策划自杀式炸弹袭击，但他否认相关指控。

英国媒体第四频道（Channel 4）2023年报导，萨莱与伊斯兰主义炸弹客有关，且曾在攻击发生前与他们会面。

1名吹哨者告诉第四频道，萨莱允许攻击发生，目的是影响当年总统大选，有利于拉贾帕克萨当选。

爆炸案发生两天后，拉贾帕克萨宣布参选，并因承诺打击伊斯兰极端主义，于同年11月大选中压倒性胜出。