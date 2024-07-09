立足瑞士 报道世界
登录

前进巴黎奥运 尤苏菲要为阿富汗女性圆梦

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社雪梨9日电） 现居澳洲的阿富汗短跑女将尤苏菲（Kimia Yousofi）今天表示，她将代表所有「被偷走梦想和希望」的阿富汗女性圆梦。国际奥会今天揭晓参加巴黎奥运的6名阿富汗代表队成员。

28岁的尤苏菲是田径100公尺短跑选手，3年前曾任东京奥运的阿富汗掌旗手，2021年8月塔利班（Taliban）推翻民选政府重新掌权时，尤苏菲为躲避迫害而逃至邻国伊朗。

2022年，包含尤苏菲在内的5名阿富汗运动员安全抵达澳洲，一行人中还有家人及体育机构管理人员。

尤苏菲透过澳洲奥会说：「很荣幸再次代表祖国的女性。她们被剥夺包含最重要的教育在内一些基本权利。我将代表这些无法做出自由选择的女性和她们被偷走的梦想与希望。」她并由衷感谢这段期间支持及促成她能再登奥运殿堂的人们。

这支3男3女组成的阿富汗代表队，是由国际奥会与流亡的前阿富汗奥会协商后，依性别平等比例所选出；女子选手将参加田径和自由车项目，而男子选手将参加田径、游泳和柔道。他们能参加2024巴黎这场塔利班掌权以来的首届夏季奥运，极具象徵意义。

除柔道选手外，其他选手都不在阿富汗国内备战。届时参赛选手将顶着被推翻民选政府的国歌及黑、红、绿三色国旗比赛。

国际奥会不承认塔利班政府所有官员，塔利班政权今天表示，他们也不承认尤苏菲和她两名女队友代表阿富汗。塔利班体育机构的发言人表示，他们只承认3名男性选手。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
37
48 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
14
46 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 张樱

您所在地区采取了哪些措施来抵御洪水？

您亲身经历过洪水事件吗？您所在地区洪水泛滥的现象是否正连年升级？本地政府采取了哪些措施来防止洪灾再次发生？这些措施有效吗？

参与讨论
6
15 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团