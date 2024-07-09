前进巴黎奥运 尤苏菲要为阿富汗女性圆梦

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（法新社雪梨9日电） 现居澳洲的阿富汗短跑女将尤苏菲（Kimia Yousofi）今天表示，她将代表所有「被偷走梦想和希望」的阿富汗女性圆梦。国际奥会今天揭晓参加巴黎奥运的6名阿富汗代表队成员。

28岁的尤苏菲是田径100公尺短跑选手，3年前曾任东京奥运的阿富汗掌旗手，2021年8月塔利班（Taliban）推翻民选政府重新掌权时，尤苏菲为躲避迫害而逃至邻国伊朗。

2022年，包含尤苏菲在内的5名阿富汗运动员安全抵达澳洲，一行人中还有家人及体育机构管理人员。

尤苏菲透过澳洲奥会说：「很荣幸再次代表祖国的女性。她们被剥夺包含最重要的教育在内一些基本权利。我将代表这些无法做出自由选择的女性和她们被偷走的梦想与希望。」她并由衷感谢这段期间支持及促成她能再登奥运殿堂的人们。

这支3男3女组成的阿富汗代表队，是由国际奥会与流亡的前阿富汗奥会协商后，依性别平等比例所选出；女子选手将参加田径和自由车项目，而男子选手将参加田径、游泳和柔道。他们能参加2024巴黎这场塔利班掌权以来的首届夏季奥运，极具象徵意义。

除柔道选手外，其他选手都不在阿富汗国内备战。届时参赛选手将顶着被推翻民选政府的国歌及黑、红、绿三色国旗比赛。

国际奥会不承认塔利班政府所有官员，塔利班政权今天表示，他们也不承认尤苏菲和她两名女队友代表阿富汗。塔利班体育机构的发言人表示，他们只承认3名男性选手。