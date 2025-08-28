前Fed主席叶伦：川普将理事库克解职之举极其危险

（法新社华盛顿27日电） 前美国联邦准备理事会（Fed）主席叶伦（Janet Yellen）今天警告，总统川普试图将联准会理事库克（Lisa Cook）解职，是对美国央行政治化的直接企图，此举「极其危险」。

叶伦在「金融时报」（Financial Times）刊登评论文章的几天前，川普才宣布由于库克涉嫌房贷诈欺而要将她解职。

不过叶伦强调，仅凭指控并不足以构成解除联准会官员职务的「理由」。

曾在前总统拜登任内担任财政部长的叶伦指出：「川普所谓的『理由』纯属虚构，这只是为了合理化其专制夺权的藉口。」

她说：「这是对联准会政治化的直接企图，意在恐吓领导阶层，以让货币政策屈从于总统意志。」

叶伦警告，川普的举动向联准会联邦公开市场委员会（FOMC）其他官员释出「令人不寒而栗的讯息」，即如果与总统意见相左，他们有可能成为下一个被针对的目标。

根据指控，库克涉嫌谎称自己拥有两处主要住所，一处在密西根州，另一处在乔治亚州。但她并未被正式控罪，且相关事件发生在她担任现职之前。

库克是首位出任联准会理事的非裔女性，她拒绝川普这项前所未有的撤职企图，强调川普无权这么做。

川普针对库克的举措，标志着他企图大幅扩增对联准会的影响力。此前，他曾多次猛烈批评联准会主席鲍尔（Jerome Powell）没有更快地降息。

叶伦警告，如果市场认为联准会的利率决策是出于政治指令，其公信力将荡然无存。

她说：「通膨预期可能会变得不稳定。美元作为全球储备货币的地位将会受到威胁。」

叶伦指出：「这样的策略甚至无法达成压低长期利率的目标…由于通膨预期升高，长期利率反而可能会攀升。」（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）