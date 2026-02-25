加州州长纽松出版回忆录 权衡2028年是否竞选总统

（法新社纽约24日电） 美国民主党籍加州州长纽松是角逐2028年总统大选的可能人选之一，他今天出版了个人回忆录。尽管纽松尚未松口是否参选，专家指出若他未来要展开竞选活动，出书通常被视为必要的准备步骤。

纽约市立大学（CUNY）政治学教授阿布尔（Brian Arbour）表示，这类书籍让潜在候选人有机会「总结」他对国家的看法，并让政治人物在一般新闻周期外，某种程度上得以「掌控」宣传焦点。

华盛顿州立大学（WSU）政治学教授李道特（Travis Ridout）谈到，新书巡回宣传「让潜在候选人可在无需承认自己参选的情况下，从事竞选活动」。

李道特提到，政治人物可透过着作「为自身背景与经历建立官方版本」，并让他们在选前「看起来具备公信力」。

不过纽松（Gavin Newsom）坚称，这本因去年1月洛杉矶野火灾情延迟一年问世的回忆录「匆忙青年」（Young Man in a Hurry，暂译），并非「赶在年度某个（选举）周期前出版的那种政治书籍」。

纽松今天在纽约打书时说道：「这不是关于政治人物的故事，而是关于那些塑造我的经历－种种事件、艰辛和挫折，无论是我自找的还是外部因素造成，还有那些不安、焦虑与遗憾。」

现年58岁的纽松曾任旧金山市长，也从事过酿造葡萄酒跟餐饮业。他在书中回顾自己的读写障碍，以及他在身兼多份工作的母亲、与加州部分富豪密切往来的法官父亲之间成长的过程。

纽松自2019年来担任加州州长，他坚称尚未决定是否参与2028年总统大选。他本月22日告诉美国有线电视新闻网（CNN），他未来要做出任何决定，都会先与妻子及4名子女一同讨论。