加州起诉埃克森美孚 控塑胶回收谎言骗百姓数十年

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（法新社洛杉矶23日电） 美国加州今天对石油巨擘埃克森美孚公司（ExxonMobil）展开法律行动，指控埃克森美孚在塑胶回收利用方面从事「长达数十年的欺骗性宣传活动」，加剧了全球污染危机。

加州检察长邦塔（Rob Bonta）在旧金山起诉，展开漫长的诉讼。邦塔表示，埃克森美孚公司利用「华而不实的行销」欺骗消费者，让他们相信一次性塑胶可回收且将被回收利用，而实际上它们绝大多数都被倾倒入环境中。

埃克森美孚会生产用于制造塑胶的聚合物，邦塔起诉这家大型生产商，目的在迫使他们为一些污染土地和水资源的数以百万吨计塑胶清理作业买单，并教育消费者了解他们产品造成的问题。邦塔表示，埃克森美孚可能必须支付数十亿美元。

邦塔告诉媒体：「塑胶污染我们的饮用水、扼杀我们的野生动物并破坏我们的景观。我们的肺部、母体和胎盘组织、母乳和血液中都发现了微塑胶（Microplastics）。」

他说：「埃克森美孚提供我们什么解决方案？塑胶回收利用：一场闹剧、谎言、骗局。」

他还说：「埃克森美孚自1970年代以来就已知道塑胶污染和回收利用的真相，却仍公开宣传塑胶回收利用就是答案的迷思。埃克森美孚知道绝大多数塑胶产品都不被回收、也很可能无法回收利用。」

加州司法厅今天表示，埃克森美孚数十年来知道自家生产的绝大多数塑胶无法回收利用，不是因为相关技术不存在，就是因为在经济上不可行。

这家公司透过贸易团体推广塑胶的回收标志，让消费者相信他们购买的物品将返回生产链，而不是进入垃圾掩埋场。

新闻稿说：「事实上，美国塑胶垃圾中只有约5%被回收，而且回收率从未超过9%。」

这项诉讼声称埃克森美孚近来开始宣传所谓的「先进回收」，这是一个泛称，描述基于加热或溶剂的技术，理论上可以将某些类型的塑胶垃圾转化为石化原料，从而可用于制造新塑胶；然而以这种方式处理的塑胶有92%并未转化为其他塑胶产品，而是变成燃料。

邦塔说：「埃克森美孚未能在假回收解决方案上进行有意义的投资，反而砸了数以百万计美元来行销这个骗局本身。」

他还说：「埃克森美孚最大的漂绿行动包括错误地将『先进回收』吹捧为解决塑胶污染问题的新技术。错，它既不新颖，也不先进，也没回收利用。」

埃克森美孚在向法新社提供的声明中为所谓「先进回收」等做法辩护，并坚称加州官员有责任，未能改善「无效」的回收系统，「我们正带来真正的解决方案，回收那些无法以传统方式回收的塑胶垃圾」。

这家公司表示：「到目前为止，我们已将超过6000万磅的塑胶垃圾加工成可用的原料，不让它们进入垃圾掩埋场。」

根据环保团体「喜艾拉协会」（Sierra Club）统计，埃克森美孚每年产生约600万吨塑胶。这意味着埃克森美孚展开「先进回收」方式以来，总共每年仅处理其生产量的0.5%。