加拿大犹太学校 今年内2度遭到枪击

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（法新社蒙特娄12日电） 当局表示，多伦多（Toronto）一所犹太学校今天遭到枪手自车内开枪攻击，这是该校1年之内第2度遭到枪击。

多伦多警方表示，凌晨4时左右，Bais Chaya Mushka女校发生枪击事件，持枪歹徒从车内开枪，所幸未伤及任何人员，只打破了一扇窗户。

这间位于多伦多北约克（North York）地区的学校今年5月发生过类似事件，警方认为这两起枪击事件互有关连。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）表示，他对此事「非常不安」。

枪击案发生犹太历中最神圣的一天赎罪日（Yom Kippur）。

杜鲁道在社群平台X发文表示：「我们等待更多案情细节的同时，我的心与这所学校的学生、教职员及家长同在，他们今天一定非常害怕和受伤。」

杜鲁道补充说，「反犹主义是令人厌恶又危险的仇恨形式，我们不会让它继续存在。」

根据加拿大犹太组织「圣约之子」（B’nai Brith Canada）5月发布的报告，2022年至2023年间，加国的反犹行为增加了1倍多。

2023年11月，蒙特娄（Montreal）1所犹太学校在1周内遭遇两次枪击，但是无人受伤。