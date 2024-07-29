加拿大：观光小镇贾斯坡野火获控制

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（法新社蒙特娄28日电） 加拿大有关当局今天表示，吞噬西部热门观光小镇贾斯坡近1/3区域的野火，现已获得控制，但消防人员仍在忙着扑灭其他邻近的野火，而这恐再持续数月之久。

这场22日因雷击打到干燥地区而引发的野火，是亚伯达省（Alberta）占地广大的贾斯坡国家公园（Jasper National Park）百年来规模最大的一个。

市镇贾斯坡（Jasper）有约3成建筑物被烧毁，但未传出有人员丧生。

加拿大公园管理局（Parks Canada）今天透过社群平台X表示，「我们预期小镇内所有火势将于今天扑灭。」

自22日以来，贾斯坡有约2万5000名居民和游客被撤离。

加拿大公园管理局说，在贾斯坡作业的各大团队今天持续在小镇周边戒备，以防火势再起并保护重要的基础设施。

加拿大公园管理局表示，唯有野火活动风险大幅下降，贾斯坡这个城镇才会重新对外开放。

然而，事故处理副指挥官谢波德（Landon Shepherd）指出，要让贾斯坡国家公园境内的野火获得控制「绝非易事」。

估计有约3万2000公顷的森林地已遭焚烧殆尽。

加拿大公园管理局表示，亚伯达省内今天仍有135处野火未灭，其中1/4处被视为失控状态。