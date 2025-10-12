加萨停火生效后 欧洲数万民众游行挺巴

（法新社伦敦12日电） 加萨停火协议生效后，数以万计挺巴勒斯坦民众昨天在欧洲多座城市游行，今天澳洲雪梨也有数万民众上街挺巴，除了表示宽慰，也对停火协议能否持久存疑。

欧洲民众在周末示威活动中高喊「解放巴勒斯坦」，挥舞巴勒斯坦国旗。伦敦有数万人游行，柏林和维也纳分别约有5500人和500人上街挺巴。

在瑞士首都伯恩（Bern），约2000人未经许可在市中心示威，过程中部分蒙面示威者投掷烟火，警方出动催泪瓦斯和水炮驱散人群，现场爆发冲突。

加萨停火已于格林威治标准时间10日9时（台湾时间10日下午5时）生效。

过去2年以哈交战期间，常在伦敦举行挺巴活动的「巴勒斯坦团结组织」（Palestine Solidarity Campaign，PSC）总监贾玛尔（Ben Jamal）表示：「我们与巴勒斯坦民众一样感到宽慰，但也担心停火难以持久。」

在伦敦泰晤士河畔，高举巴勒斯坦国旗的挺巴民众形成壮观场面。另一方面，反示威群众则挥舞以色列国旗、大声播放音乐，与挺巴游行队伍对峙。伦敦警方表示，双方在现场爆发零星肢体冲突，「少数人被捕」。

在柏林参加游行的23岁社会学及心理学学生史卡利斯（Katrina Scales）认为停火「远远不够」，强调未来会持续参与示威。另一名50岁民众赫德利（Steve Headley）对停火能否延续抱持怀疑态度。