加萨战事持续之际 黎巴嫩真主党再袭以色列

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（法新社贝鲁特13日电） 在以色列11日空袭击毙黎巴嫩武装团体真主党（Hezbollah）高阶指挥官阿布杜拉（Taleb Sami Abdallah）后，真主党表示，今天再朝以色列军队发动数波火箭和无人机攻势。

真主党盟友、巴勒斯坦伊斯兰主义团体「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日攻击以色列，引发加萨走廊（Gaza Strip）战事，此后真主党也几乎天天与以军跨境交火。

真主党昨天已对以色列北部发射大量火箭，以报复以色列攻击黎巴嫩南部造成阿布杜拉身亡。

今天真主党在声明中表示，旗下战士「发动火箭与无人机攻击，瞄准6处兵营与军事场所」，同时又朝另外3个以色列基地出动「装载爆裂物的无人机队」。

真主党表示，其中一个沦为目标的以色列基地内，有「须为暗杀（阿布杜拉）负责」的情报单位总部。真主党宣布空袭将持续至晚上，并称这是「回应暗杀行动」的一环。

以色列军方则说，大约有「40个抛射体朝加利利（Galilee）和戈兰高地（Golan Heights）发射」，绝大部分都被拦截下来，其余抛射体则引发火灾，有两名军人受伤，伤势分别为中等和轻微。

以色列政府矢言强硬回应真主党所有攻击。