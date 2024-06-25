加萨民防局：哈玛斯领袖10位亲属命丧以军袭击

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（法新社加萨走廊25日电） 加萨民防局表示，以色列今天稍早对加萨北部难民营发动攻击，造成巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯领袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）的10名亲属丧生。

加萨民防局（Gaza civil defence agency）发言人巴萨（Mahmud Basal）表示，遭受攻击的地点在加萨走廊（Gaza Strip）北部夏提（Al-Shati）难民营、哈尼雅家族的住处。

巴萨指出：「这次攻击造成10人殉难，其中包括哈玛斯政治局主席哈尼雅的手足萨尔．哈尼雅（Zahr Haniyeh）。」

他说，可能还有一些遗体被埋在瓦砾堆下，但「我们没有必要的设备」来挖出这些遗体。

巴萨还提到，民防人员已将遗体运往附近加萨市（Gaza City）的阿里医院（Al-Ahli），并称另有数人「在攻击行动中受伤」。

以色列军方告诉法新社，他们「知道报导内容，但无法证实」。

以军4月对加萨中部发动空袭，造成哈尼雅的3个儿子和4名孙辈丧命，以军指控他们从事「恐怖活动」。哈尼雅本人身在卡达。

哈尼雅当时称，自去年10月7日哈玛斯与以色列爆发战争以来，他的家族中已有约60人惨遭杀害。