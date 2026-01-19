加萨走廊和平理事会 谁获川普邀请

afp_tickers

5 分钟

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普政府已联系全球多名人士，邀请他们加入所谓的「和平理事会」（Board of Peace）暨相关组织，负责战后加萨（Gaza）治理与重建事务。

白宫表示将成立一个主要理事会，由川普亲自担任主席；另有一个由巴勒斯坦技术官僚组成的委员会，负责治理受战火摧残的加萨地区；还有一个「执行委员会」，较倾向于谘询角色。

以下是各组织目前人选：

── 白宫确认名单 ──

和平理事会（Board of Peace）

白宫表示，此组织将聚焦「治理能力建构、区域关系、重建、吸引投资、大规模资金及资本动员」等议题。

美国总统川普（Donald Trump）担任主席。另有，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）、川普中东特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿库许纳（Jared Kushner）、英国前首相布莱尔（Tony Blair）、美国亿万富翁金融家罗旺（Marc Rowan）、世界银行总裁彭安杰（Ajay Banga）、白宫副国家安全顾问嘉布瑞尔（Robert Gabriel）。

加萨国家行政委员会（National Committee for the Administration of Gaza）

技术官僚组成的委员会，负责「监督核心公共服务复原、重建民间机构及稳定加萨日常生活」，由巴勒斯坦自治政府副部长沙斯（Ali Shaath）领导。

加萨执行委员会（Gaza Executive Board）

旨在「强化有效治理」，并为加萨居民提供各项服务。包括前述的魏科夫、库许纳、布莱尔、罗旺。

此组织另包括：保加利亚外交官穆拉狄诺夫（Nickolay Mladenov）、联合国加萨人道协调官卡格（Sigrid Kaag）、土耳其外交部长费丹（Hakan Fidan）、卡达外交官阿尔．塔瓦迪（Ali Al-Thawadi）、埃及总情报局局长拉夏德（Hassan Rashad）、阿拉伯联合大公国部长阿尔．哈希米（Reem Al-Hashimy）、以色列亿万富翁加贝（Yakir Gabay）。

── 已表示收到邀请的各国领袖 ──

阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）、巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）、加拿大总理卡尼（Mark Carney）、赛普勒斯总统克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）、埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）、匈牙利总理奥班（Viktor Orban）、印度总理莫迪（Narendra Modi）、义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）、约旦国王阿布杜拉二世（Abdullah II）、巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）、巴拉圭总统潘尼亚（Santiago Pena）、罗马尼亚总统达恩（Nicusor Dan）、土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）。