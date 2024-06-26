北约任命荷兰总理吕特为新秘书长 10/1上任

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（法新社布鲁塞尔26日电） 北大西洋公约组织32个成员国今天任命即将卸任的荷兰总理吕特（Mark Rutte）为北约新任秘书长，在俄罗斯侵略乌克兰与美国大选迫在眉睫的关键时刻将这项职务交给他。

吕特将于现任秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）10月1日结束任期后接任，以美国为首的北约主要成员国在下个月华盛顿召开峰会前完成对他的任命。

史托腾柏格在北约成员国大使批准吕特任命后在社交媒体上说：「我热烈欢迎北约盟国选择吕特作为我的继任者。吕特是一名真正的跨大西洋主义者，也是强而有力的领导者与凝聚共识者。」

他还说：「我知道我将把北约交到合适的人手中。」

政坛老将吕特在荷兰执政14年，即将在几周内卸任。他被视为一双安全的手，有能力带领北约这个拥有75年历史的联盟度过动荡时期。

57岁的吕特除面临前美国总统川普可能重返白宫的阴影外，还必须因应俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）构成的威胁。

吕特的执政联盟于去年垮台后，他便宣布竞逐北约秘书长。他不得不运用自己多年来累积的所有外交技巧，来争取顽固北约成员国土耳其和匈牙利的支持。

当唯一的挑战者、罗马尼亚总统约翰尼斯（Klaus Iohannis）上周宣布退出竞逐北约秘书长职位时，他终于赢得这个北约最高职位的竞争。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）