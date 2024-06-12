北约峰会拟加码军援乌克兰 匈牙利同意不予阻挡

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（法新社布达佩斯12日电） 北大西洋公约组织秘书长史托腾柏格和匈牙利总理奥班今天同意，在北约为乌克兰对抗俄罗斯全面侵略提供更多帮助的议题上，布达佩斯将「不予阻挡」。

北约（NATO）下个月将在美国华府召开高峰会，北约准备在会上宣布，计划在提供武器和训练乌军方面发挥更大协调作用。对北约各成员国进行访问的史托腾柏格（Jens Stoltenberg）正试图敲定这项计画。

早就拒绝提供乌克兰武器的匈牙利担心，北约会因此被拖进对俄罗斯的战争之中，原本反对这项计画。

尽管俄罗斯全面侵略乌克兰，做为莫斯科最紧密的欧洲联盟（European Union）盟友，奥班（Viktor Orban）日益煽动西方和俄罗斯开战的恐惧，并将之归咎于欧盟和北约。

民族主义派的奥班最近还暗示，他想要「重新定义」匈牙利在北约的立场，以避免参与「北约领土之外」的任何军事行动。

史托腾柏格致力让北约各会员国承诺，不论所需时间多长，都会维持每年提供乌克兰至少价值400亿欧元（约新台币1兆4000亿元）军援。史托腾柏格和奥班今天就支持乌克兰的前景达成共识，包括匈牙利在此一议题上不予阻挡。

奥班称颂他与史托腾柏格的协商「艰难但富建设性」。

他在联合记者会上说：「今天我们获得担保，就俄乌战争而言，匈牙利将无需参与其国境之外的军事行动。匈牙利既不会对这场战争投入金钱或人员，匈牙利领土也不会用于涉入这场战争。」

奥班同时警告「充满挑战的时期尚未结束」，并矢言于北约峰会后继续提倡「符合匈牙利利益的决定」。