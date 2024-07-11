北约盟国开始交付乌克兰F-16战机

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（法新社华盛顿10日电） 北大西洋公约组织（NATO）盟国今天宣布开始向乌克兰交运F-16战机，并在北约75周年峰会上加强对基辅最终入盟的承诺，不过这次北约峰会因美国的政治不确定性蒙上了阴影。

在美国首都华盛顿举行3天高峰会，美国总统拜登的目标是为了团结西方国家，同时也安抚选民，表示他仍然健康，足能胜任总统职务。

拜登分别欢迎北约其他31名领袖，同时敦促他们跟上俄罗斯军武生产的步伐，自从俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）入侵乌克兰以来，俄罗斯的军事生产在两年内急剧增加。

拜登在华盛顿会议中心对北约正式决策机构北大西洋理事会（North Atlantic Council）表示：「我们能够，也将捍卫北约每一�剂焱粒�我们将共同合作。」

拜登宣布，丹麦和荷兰已开始向乌克兰交运美国制造的F-16战机，兑现了去年对基辅的一项关键承诺，基辅一直难以在空中与俄罗斯抗衡。

拜登稍早宣布将为乌克兰部署新的防空系统，并表示美国已同意定期在德国部署长程飞弹。

不过最近在民调中击败拜登的前总统川普，曾暗示藉由迫使乌克兰向俄罗斯割让领土来迅速达成和平协议。

北约成立于1949年，目的在于以集体力量防御莫斯科，不过川普这位共和党大亨一再质疑它的功能，他认为北约对美国来说是不公平的负担。