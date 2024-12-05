北韩与俄罗斯深化关系 6月签署防御条约正式生效

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（法新社首尔5日电） 北韩中央通信社（KCNA）今天报导，北韩与俄罗斯领导人6月签署具里程碑意义的防御条约，在两国交换批准文件后已正式生效。

这项防御条约生效之际，美国和南韩指控拥核北韩派遣逾万军人协助俄罗斯与乌克兰作战。

专家表示，北韩领导人金正恩（Kim Jong Un）渴望取得俄罗斯的先进技术和战斗经验，并以派军援助作为交换。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在访问平壤期间，与金正恩签署了「全面战略伙伴关系条约」。

根据协议，如果其中一方受到攻击，北韩与俄罗斯有义务「立即」提供军事援助，并共同反对西方制裁。

根据报导，北韩外交部副部长金正奎（Kim Jong Gyu）和俄罗斯副外长鲁登科（Andrei Rudenko）4日在莫斯科交换批准文件后，这项防御条约正式生效。

俄罗斯国会议员上个月一致表决通过后，蒲亭已将这项协议签署成法；平壤则称这项协议「作为金正恩的政令已获批准」。

分析家表示，平壤可能利用乌克兰作为调整其外交政策的手段。

他们说，北韩藉由派遣部队，将自己定位成俄罗斯战争经济中的武器、军事援助和劳动力的供应者，甚至可能绕过北韩传统盟友、相邻的主要贸易伙伴中国。

自莫斯科2022年2月挥军乌克兰以来，北韩与俄罗斯持续加强军事合作关系。

北韩因发展核武计画，俄罗斯则因侵略乌克兰而双双遭联合国制裁。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）