北韩公布金主爱射击手枪照片

（法新社首尔12日电） 北韩今天发布领导人金正恩之女金主爱射击手枪的照片，再度引发接班联想。数周前，官方才发布她射击步枪的照片。

金主爱在北韩上个月执政劳动党代表大会闭幕阶段的官方照片中，占据了显着位置。

长期以来，金主爱一直被视为下任接班人选。近期她多次高调公开露面，再加上上月底罕见公布她在射击场射击步枪的照片，更加强了这种看法。

平壤官方媒体发布的照片显示，金主爱闭上一只眼睛，正在射击看起来像是手枪的武器，枪口还冒出火焰。

官方的北韩中央通信社表示，她与父亲一同出席一家「大型军需工厂」的活动，该工厂负责生产新型手枪和其他轻武器。

官方媒体的照片显示，这对父女穿着类似的皮夹克，并在视察设施时听取官员简报。在那里，金正恩还前往工厂的「射击场」，亲自试射这款「新型」手枪，并对该武器的「卓越性能」表示满意。

南韩庆南大学的北韩专家林乙哲（Lim Eul-chul）告诉法新社：「尽管她年纪尚轻，但政权似乎正试图塑造一种强大且令人生畏的女性形象。」

「手枪射击的画面显然是在释放信号，传达她正在培养军事领导人的特质。」

金主爱是在2022年首次公开亮相，当时她陪同父亲出席洲际弹道飞弹的发射活动。