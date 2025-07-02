北韩大型海滨度假区启用

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（法新社首尔2日电） 北韩国营媒体今天报导，东岸规模庞大度假区正式启用。领导人金正恩热衷的这项观光计画据报很快会开始接待俄罗斯游客。南韩统一部评估，该旅游区在国际观光上可能维持小规模。

元山葛麻海岸旅游区被南韩媒体称为「北韩的威基基」（North Korea’s Waikiki）。平壤之前形容它是「世界级文化度假村」，可以容纳将近2万人。威基基海滩是美国夏威夷着名海滩。

曾有分析家指出，金正恩上任初期就对发展北韩观光展现浓厚兴趣，而这座滨海度假区更是他的重点之一。

北韩中央通信社报导，该海岸旅游区昨天对国内民众开放，并发布游客身穿颜色鲜艳泳装、在海滩上嬉戏的照片。

中央通信社报导，全国各地不同年龄层民众本周涌入该度假区「满心欢喜体验文明新高度」，这座旅游城市的宏伟壮丽让他们惊艳。报导称当地超过400栋「运用艺术手法设计的建筑」沿着白沙滩整齐排列，显得相得益彰。

根据南韩联合新闻通讯社（韩联社），一个俄罗斯旅游团预计7日造访该旅游区。南韩负责处理对北韩关系的统一部也表示，该度假区营运「预计将逐步扩大」，包括接待俄罗斯旅客。

金正恩上周说道，开发这个旅游区「将成为今年最伟大成就之一」，并表示北韩未来将「在可能的最短时间内」再建造更多大型旅游区。

不过南韩统一部指出，由于现有航班数运量有限，就国际观光而言，元山葛麻海岸旅游区「很可能维持在小规模」。

统一部表示：「预估游客将经由平壤，每日访客数可能限制在170人左右。」