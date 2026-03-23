北韩官媒：金正恩再获任命为国务委员会委员长
（法新社首尔23日电） 北韩官媒今天报导，立法机关再度选举金正恩担任国务委员会委员长。
北韩官媒朝中社（KCNA）指出，金正恩再次获任命执掌国家最高决策与统治机构的国务委员会。
批评人士认为，北韩的选举结果早就内定，只是为领导阶层披上一层民主正当性外衣。
朝中社报导「朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议于3月22日第15届第一次会议，即本届首次国务活动，重新选举金正恩同志为国务委员长」。
报导指出，再度选举金正恩出任「最高职位」体现「全体朝鲜人民的共同意志与期望」。
金正恩是北韩第三代领导人，祖父金日成于1948年建国，金正恩自父亲金正日2011年过世后接掌政权。
韩国国防研究院（KIDA）专家的李昊宁（LEE HO RYOUNG,音译）表示，这场选举是一「精心编排、结果早已注定的活动」。
她说：「在三代世袭统治期间，北韩一再举办这类活动，试图藉由这些程序来营造政治正当性。但没有人认为会有任何不同结果出现。」
朝中社公开的照片显示，金正恩身穿正式西装坐在舞台中央，身旁围绕着高层官员，背景则是父亲金正日和祖父金日成的两尊巨大雕像。
活动举行前，687位新一届最高人民会议代表完成选举。在北韩，年满17岁的民众有选举/罢免执政党提名候选人的权利。
根据早前朝中社报导，这届新代表最终以99.93%赞成、0.07%反对，通过金正恩的任命案，投票率达99.99%。