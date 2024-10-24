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北韩派兵赴俄支援 乌克兰称已抵库斯克州战斗区

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（法新社基辅24日电） 乌克兰今天表示，北韩部队已抵达俄罗斯边境库斯克州的「战斗区」，数个月来俄军一直在当地努力击退乌军。俄罗斯总统蒲亭也未否认北韩部署士兵至俄国的消息。

俄罗斯全面入侵乌克兰至今已2年多。乌军8月6日从乌国东北方入侵库斯克州（Kursk），不仅让莫斯科当局猝不及防，也大大提振了乌国民心士气。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今年6月与北韩领导人金正恩签署共同防御协议。咸信北韩早就在提供武器装备支援俄国侵略乌克兰，但北韩部队若实地参与，将象徵冲突升级。

乌克兰国防部情报总局（GUR）今天表示，「朝鲜民主主义人民共和国（北韩正式国名）首批部队…已经抵达俄乌战争的战斗区」，并称这批部队昨天被人记录到在库斯克州。

乌方称部署至俄国的北韩部队约有1万2000人，但未说明当中有多少在库斯克州。而根据美国与南韩的说法，数以千计的北韩士兵已被送往俄罗斯受训。

蒲亭今天未否认北韩部署士兵至俄国的消息，表示「俄国从未怀疑朝鲜民主主义人民共和国认真看待跟俄方的合作，我们与我国的北韩友人相互配合」。

他还说：「我们要怎么做是我们的事。」

蒲亭发表上述言论数小时前，俄罗斯下议院议员全体一致通过批准一项与北韩的条约，内容是关于若任一方面临侵略则将提供「互助」。预计这项条约将于11月6日获上议院通过。

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