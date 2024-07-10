北马其顿再掀国名争议 希腊拟向北约提疑虑

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（法新社华盛顿9日电） 希腊总理米佐塔基斯今天表示，针对北马其顿新上台的民族主义政府在双方达成的国名协议上「出尔反尔」，他将在北大西洋公约组织（NATO）峰会中提出疑虑。

希腊2018年与这个北边邻国达成协议，后者同意放弃以历史悠久的「马其顿」为国名，改称「北马其顿」；其后雅典也放弃长期以来对这个前南斯拉夫共和国成员国加入北约投下的否决票。

不过，北马其顿新总统席杨诺夫斯卡-达夫科娃（Gordana Siljanovska-Davkova）5月在就职典礼上，2度称国家为「马其顿」而非「北马其顿」。

在华府出席北约75周年峰会的米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天在美国智库「外交关系协会」（Council on Foreign Relations）主办的一场对谈活动上表示，他对于北马其顿新政府的国名称呼有「严重疑虑」，「我确实打算提出这项议题」。

米佐塔基斯说，北马其顿国名的议题「根本没有商量余地」。他称北马其顿新政府的行为「没有建设性」，也无助于其加入欧洲联盟（EU），「现在是我们应寻求交集面的时候，这么做带来不必要的复杂化」。

米佐塔基斯并未透露他会如何在北约峰会上提出疑虑。他先前曾扬言，希腊可能阻碍北马其顿加入欧盟之路。这条道路本已困难重重。

中间偏右派的米佐塔基斯还点出，两国间为解决国名争议而达成的协议，是在希腊前左翼政府任内达成。

他说：「我对普瑞斯帕协议（Prespa Agreement）有过质疑，但我已非常清楚表明，这是一份具约束力的国际协议。我过去尊重它，现在也尊重它。」