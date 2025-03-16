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北马其顿夜店大火酿至少59死

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（法新社史高比耶16日电） 北马其顿一家夜店今天凌晨发生大火，导致至少59人丧命、155人受伤，当局指出火灾似乎是由舞台上的烟火装置引起，并宣布对4名相关人士发出逮捕令。

当局表示155名伤者已被送往北马其顿各地医院，其中有18人情况危急。部分重伤者将被送至其他欧洲国家接受治疗。

今天凌晨3点左右，北马其顿首都史高比耶（Skopje）以东约100公里处城镇科查尼（Kocani）一家迪斯可舞厅Club Pulse发生火灾，这家夜店当时挤满1000多人，大部分是去观赏嘻哈双人团体DNK表演的年轻粉丝。

北马其顿内政部长托斯科夫斯基（Pance Toskovski）指出，火灾可能是因使用「用于演唱会灯光效果」的烟火装置而引发。他与总理米可斯基（Hristijan Mickoski）一同视察了现场。

托斯科夫斯基说：「火星喷到使用易燃材质的天花板上，接着火势迅速蔓延至整间迪斯可舞厅，并产生浓烟。」

托斯科夫斯基宣布，已对与这起惨剧相关的4名人士发布逮捕令，并就这起事件展开刑事调查。北马其顿当局并未提供关于被发布逮捕令者的进一步详细资讯。

邻近国家的领导人伸出援手，保加利亚、希腊及阿尔巴尼亚总理均表达慰问及愿意提供协助。

北马其顿有意加入欧洲联盟（EU），欧盟外交和安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）也在社群媒体X平台谈到，她「对这场悲惨的火灾深感悲伤」，「欧盟与北马其顿人民同感悲痛」。

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