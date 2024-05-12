北马其顿总统不承认国名 希腊怒：公然违反协议

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（法新社北马其顿史高比耶12日电） 北马其顿首位女总统今天就职，但是这位民族主义派新领导人在演说中不承认新国名而激怒希腊。

这个巴尔干半岛国家于2018年与希腊签署历史性协议，将国名加上「北」，成为「北马其顿共和国」（Republic of North Macedonia），终结两国间的长期争端。

但是席杨诺夫斯卡-达夫科娃（Gordana Siljanovska-Davkova）的民族主义政党「马其顿内部革命组织-马其顿民族团结党」（VMRO-DPMNE）反对这项协议，一直拒绝承认新国名。

这个右翼政党8日在国会和总统大选轻松获胜，原本执政的「马其顿社会民主联盟」（SDSM）在任何官方结果公布前就承认败选。

席杨诺夫斯卡-达夫科娃今天向国会议员及获邀的贵宾演说时表示，她「尊重宪法和法律，同时将会捍卫马其顿主权、领土完整与独立」。

她说：「我宣布将会认真负责执行马其顿总统职务。」

法新社记者看见，席杨诺夫斯卡-达夫科娃讲稿的官方文本写的是正式国名北马其顿。

昨天满71岁的席杨诺夫斯卡-达夫科娃在总统大选第2轮投票以65%得票率当选，任期5年。马其顿社会民主联盟的前总统潘达洛夫斯基（Stevo Pendarovski）得票29%而落败。

史高比耶（Skopje）当局于2018年与雅典当局签署普瑞斯帕协议（Prespa Agreement），将国名改为北马其顿。希腊因为有个同名而且深具历史意义的北部省分而反对邻国以马其顿为国名。马其顿之名源自西元前4世纪亚历山大大帝（Alexander the Great）统治下的古希腊。

这个问题也引发希腊长期反对邻国加入北大西洋公约组织（NATO），史高比耶最终成为欧洲联盟成员的谈判也因此延宕。更改国名之后，北马其顿已于2020年加入北约。

希腊对席杨诺夫斯卡-达夫科娃的演说表达不满，强调她的用字「公然违反」双方协议。

希腊外交部声明指出：「希腊明确宣布，与北马其顿双边关系的进一步发展，以及其欧洲路程，取决于普瑞斯帕协议是否获全面落实，尤其取决于它如何使用宪法名称。」

据当地媒体报导，希腊驻史高比耶大使于国会的仪式中离席抗议。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）、欧盟理事会（European Council）主席米歇尔（Charles Michel）双双向席杨诺夫斯卡-达夫科娃表示祝贺。

不过范德赖恩在社群媒体X发文强调，北马其顿必须坚守「改革道路，并且完全尊重具有约束力的协议，包括普瑞斯帕协议」，才能够继续入盟之路。