医院学校成战争攻击目标 全球儿童死伤2006年来新高

afp_tickers

2 分钟

（法新社伦敦20日电） 总部位于英国的「救助儿童会」（Save the Children）今天报告指出，由于战争愈来愈集中于都市地区，爆炸性武器去年造成儿童死亡或受伤人数创下历史新高。

这家慈善组织援引联合国数据表示，去年全球约有1.2万名儿童在冲突中被杀害或受伤。这是自2006年开始统计以来最高的数字，比2020年增加42%。

过去，战区儿童更可能因营养不良、疾病或医疗系统崩溃而死亡。

然而「救助儿童会」指出，随着加萨、苏丹与乌克兰等冲突不断在都市地区扩大，医院、学校与住宅区遭到炸弹与无人机攻击，让儿童愈来愈常被卷入其中。

报告指出，2024年战区中超过70%儿童伤亡是由飞弹、手榴弹等爆炸性武器造成，高于2020至2024年的平均值59%。

「救助儿童会」冲突与人道倡议高级顾问斯特里申内茨（Narmina Strishenets）说：「世界正目睹童年蓄意被毁灭，且证据无可否认。」

「在今日战争中，儿童付出最高的代价…飞弹落在孩子睡觉、玩耍和学习的地方，把应是最安全的地方，如住宅与学校，变成了死亡陷阱。」

儿科急诊医师、儿童爆炸伤害合作计画共同创办人里夫利（Paul Reavley）表示：「儿童比成人更易受到爆炸性武器的伤害。」

2024年造成儿童伤亡最多的冲突包括，加萨与被占领的约旦河西岸、苏丹、缅甸、乌克兰与叙利亚。

报告指出，近年来对儿童最致命的冲突发生在加萨。以色列在2023年10月遭哈玛斯袭击后发动战争，迄今已有2万名儿童在加萨死亡。（编译：徐睿承）