医院数十具遗体疑遭酷刑 叙反抗军：阿塞德政府应负责

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（法新社贝鲁特9日电） 叙利亚反抗军告诉法新社，他们今天在大马士革附近一所医院太平间内发现约40具生前疑似遭酷刑的遗体；这些遗体被塞进尸袋中，上头有编号，有些附上姓名。

反抗军战士哈吉（Mohammed al-Hajj）在电话中告诉法新社：「我亲手打开医院太平间的大门，眼前一片骇人景象：大约40具尸体堆在一起，迹象显示他们生前曾遭受可怕的酷刑。」

根据法新社目睹数十件哈吉自称在场拍摄的照片和影片，有些尸体看来是最近遇害；有些死者穿着衣服，有些则赤身裸体。

法新社报导，数以千计的民众今晚聚集在大马士革（Damascus）郊外恶名昭着的赛德纳亚监狱（Saydnaya）外，他们希望能与在狱中失踪的亲人团聚。

哈吉说，反抗军收到一名医院工作人员的举报，他说一些尸体被丢弃在那里。

监督机构「赛德纳亚监狱拘留者和失踪者协会」（ADMSP）共同创办人塞里亚（Diab Serriya）告诉法新社说，这些尸体可能是被关在赛德纳亚监狱内的人。

塞里亚说：「哈拉斯塔医院（Harasta Hospital）是接受被拘留者遗体的主要中心。」

他又说：「尸体会从赛德纳亚监狱或蒂什林医院（Tishrin）运往哈拉斯塔医院，再从那里运往乱葬岗。」

根据总部设在英国的「叙利亚人权了望台组织」（SOHR）表示，至少有6万人因酷刑或在拘留中心恶劣条件下身亡。

自叙利亚爆发内战冲突以来，总统阿塞德（Bashar al-Assad）政府被控侵犯人权、刑求、强暴，以及任意处决等罪行。

哈吉表示，他希望在政府过渡期间，能聚焦「揭露阿塞德在监狱和拘留中心所犯下的罪行…我们希望将阿塞德以战犯身分绳之以法。」