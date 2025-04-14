协助打击移民要角 萨尔瓦多总统访美将会晤川普

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（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普今天将与来访的萨尔瓦多总统布格磊（Nayib Bukele）会面。布格磊因参与美国引发法律争议的移民镇压行动，赢得华府盛赞。

布格磊被视为川普政府在拉丁美洲最亲密的盟友，他严打犯罪集团，在萨尔瓦多国内广获支持。

川普就任第2任期后不久，布格磊就提出接收美国囚犯的不寻常提议。

上月川普接受布格磊提议，援引1798年一条鲜少使用的法律数小时后，旋即将250多名移民驱逐到萨尔瓦多。

被逐出美国的这些人，关入萨尔瓦多恶名昭彰的反恐怖主义监禁中心（CECOT）。

川普政府声称，这些移民是美国认定的恐怖组织犯罪集团成员，但其中几名男子的亲属坚称他们与组织犯罪没有任何关联。

尤其是阿布雷戈贾西亚 (Kilmar Abrego Garcia) 的案件，在川普政府承认因「行政疏失」而将他驱逐出境后，引发一场重大法律纠纷。一名联邦法官已下令政府「协助」阿布雷戈贾西亚返回美国。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）上周表示，监狱合作将成为川普和布格磊讨论的议题。

川普12日在社群媒体上写道：「我们正在密切合作，消灭恐怖组织，建立繁荣的未来。」