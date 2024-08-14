南极洲 7月温度史上同期第2热

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（法新社巴黎13日电） 英国国家极地研究机构「英国南极勘测」表示，世上最冷的大陆、目前正逢冬季的南极洲，正经历异常漫长的热浪。

「英国南极勘测」（British Antarctic Survey,BAS）极地气候科学家哈里森（Thomas Caton Harrison）本周对法新社表示，南极大陆温度异常并不罕见，但「温暖期的持续时间长，却是少见」。

初步数据显示，2024年7月全南极地区近地表平均温度比这个月份正常值高出摄氏3.1度。

这是1979年有纪录以来，南极洲7月第2热的纪录。1979年以来南极最热的7月纪录，出现在1981年7月。

根据美国缅因大学（University of Maine）线上发布的数据，7月15日的日平均气温为摄氏-34.68度，7月31日为摄氏-28.12度。

8月7日（可取得资料的最新日期），南极洲平均温度为摄氏-26.6度。

Dronning Maud Land部分地区和威德尔海（Weddell Sea）东部近海部分地区，7月均温异常，甚至达到摄氏9至10度。

哈里森说，南极洲的冬季常出现日温度异常，但「值得注意的是长期高温」。