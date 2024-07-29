南非前总统朱玛大选倒戈 传已遭执政党开除党籍

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（法新社约翰尼斯堡28日电） 南非数家媒体今天引述一份外泄文件报导，南非执政党「非洲民族议会」纪律委员会已决定开除前总统朱玛的党籍，理由是他带领对手政党在今年5月投入国会大选。

「非洲民族议会」（African National Congress，ANC）本月稍早对仍受民众欢迎的朱玛（Jacob Zuma）启动纪律委员会程序后，做出上述决定，但尚未正式对外宣布。

根据日期标示为7月29日的外泄文件，内容写道：「遭到指控的党员从非洲民族议会逐出。…（他）有权在21天内向纪律委员会提出申诉。」法新社也见到这份文件。

非洲民族议会今年1月已将丑闻缠身的朱玛停权，因为他在1个月前转为支持新成立的政党「民族之矛」（uMkhonto we Sizwe，MK）。

其后民族之矛在5月29日大选瓜分非洲民族议会选票，以14.5%得票率居第3大党，在国会所有400席中夺下58席，目前由朱玛领导。

而非洲民族议会虽在5月大选囊括40%的选票，却是执政30年来最低得票率。根据若干媒体报导，除非朱玛申诉成功，否则他的非洲民族议会党籍便会终止。

朱玛在1959年仍是青少年时便透过非洲民族议会青年团入党，2009年他当选南非总统，但2018年在贪腐疑云下被迫下台，并由长期竞争对手、现任总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）取代。

魅力十足且直言不讳的朱玛尽管已82岁，仍在南非拥有相当大的政治影响力，甚至在非洲民族议会的一些派系间也享有支持。

朱玛2021年6月被判处15个月徒刑，因为他针对在总统任内涉及贪污及任用亲信等指控拒绝向调查小组作证。

当时许多人认为他的政治生命势将结束，但最后他仅入狱2个月便因健康理由获释，其后拉玛佛沙也帮他减刑。