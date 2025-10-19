卡达会谈 巴基斯坦阿富汗同意立即停火

（法新社阿富汗史宾波达克19日电） 卡达今天宣布，巴基斯坦和阿富汗在卡达首都杜哈会谈后同意「立即停火」。在此之前，巴基斯坦空袭又造成至少10名阿富汗人丧生，破坏之前达成的停火协议。

这两个南亚邻国逾一周以来爆发激烈边境冲突，为自从2021年塔利班（Taliban）政权复辟以来，双方最严重冲突。

截至17日空袭再起为止，一波冲突已造成数十名士兵和平民死亡。双方曾一度达成为期48小时停火协议并且短暂停止战斗。

卡达外交部今天指出，双方在杜哈举行和平会谈后「同意立即停火，并且建立巩固持久和平与稳定的机制」。双方也同意在接下来几天内举行后续会谈，以确保落实停火。

巴基斯坦国防部长阿瑟夫（Khawaja Asif）证实双方已达成停火协议，表示两国25日将在土耳其伊斯坦堡再次会商。他在社群媒体上表示：「来自阿富汗、对巴基斯坦领土进行的恐怖主义将立刻停止。两个邻国将会尊重彼此主权。」

阿富汗国防部长雅各布（Mohammed Yaqub）则表示，双方已「达成共识，两国会相互尊重」。他说：「我们不会侵犯对方权利、不会支持敌对行动，也不会允许任何一伙人、任何团体损害对方安全或发动攻击。」

两位国防部长于签署协议之后都在X平台上传握手合照。