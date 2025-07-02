卢比欧会澳洲、印度和日本外长 将外交重心转向亚洲

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（法新社华盛顿1日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）上任迄今，为全球多地冲突与国内优先事务马不停蹄地奔走，他今天会晤澳洲、印度和日本外长，将外交重心转向亚洲。

卢比欧今年1月21日就职后，随即主持一场「四方安全对话」（Quad）外长会议，被视为新政府将优先与理念相近国家合作，以对抗中国的讯号。

自那时起，卢比欧便将大部分精力集中在处理中东问题上，美国为支持以色列轰炸伊朗核设施；此外，总统川普不断尝试促成俄乌永久停火，但未取得重大进展；国内政策方面，则需推动川普政府的优先事项，例如大规模驱逐移民。

卢比欧会见这3国外长时，并未直接提及对中国的军事忧虑，而是强调寻求在商业和原料方面的合作，这些同样是川普政府的重要目标。

卢比欧告诉他们，他聚焦于「实现关键矿产的全球供应链多样化，不只是取得原料，还包括加工和提炼成可用材料的能力。」

他说：「这对所有科技和产业都至关重要。」他还说，希望四方安全对话在这项议题上能取得「实质进展」。

在欢迎各国外长时，卢比欧称四方安全对话是重要的战略伙伴，并表示针对具体议题「付诸行动」的时候到了。

卢比欧也预计将与日本、印度和澳洲外长举行双边会谈。

川普预计今年稍晚将前往印度，出席四方安全对话领袖峰会。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）