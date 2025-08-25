印尼与美国年度军演登场 集结逾10国部队

（法新社雅加达25日电） 印尼与美国今天启动年度联合军演，为期超过一周，其他11国盟国也参与其中，希望确保亚太地区的稳定。

这场军演名为「超级嘉鲁达之盾」（Super Garuda Shield），将会在印尼首都雅加达，以及印尼西部岛屿苏门答腊（Sumatra）与廖内群岛（Riau）多个地点举行，持续到9月4日。

而印尼与美国分别派出4100名与1300名军人参加之外，澳洲、日本、新加坡、法国、纽西兰、英国等其他国家的部队也会参与其中。

而印尼军方说明，这次演习包含参谋演习、网路防御演练及实弹射击等项目。

而印度、巴布亚纽几内亚、东帝汶等国家也派出观察员参加本次演习。

美国与部分盟友像是澳洲，对于中国在太平洋日益强势的作为表示担忧，但美方先前已表明，这类演习并非针对北京。

美军印太司令帕帕罗（Samuel Paparo）指出，今年的军演是「有史以来规模最大的超级嘉鲁达之盾」。他也说，他们将协助参与国提升吓阻力，但并未详述细节。

帕帕罗今天在军演开幕仪式表示：「演习代表吓阻任何企图以暴力改变现状的人，所有参与者都展现维护主权原则的集体决心。」

「我们每天都在各领域精进…如此一来，当不利时刻到来，且需要彼此作为伙伴时，只要拿起电话，就能在深厚信任的基础上展开行动。」

印尼奉行中立外交政策，并试图与美国和中国都保持良好关系，在两大强权的竞争中小心拿捏外交平衡。