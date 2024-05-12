印尼山洪暴发加火山泥流 至少酿12死、4失踪

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（法新社印尼巴东12日电） 印尼西苏门答腊省（West Sumatra）救援官员今天表示，当地山洪暴发，加上雨水从火山带下的冷熔岩流，造成至少12人死亡，死者包括几名儿童，另有4人失踪。

法新社报导，根据印尼国家搜救总署（Basarnas），这场灾难于昨天晚上10时30分左右侵袭西苏门答腊省阿加姆（Agam）和丹那达塔（Tanah Datar）地区，当地先前下了几个小时大雨，引发山洪爆发，雨水从梅拉比火山（Mount Marapi）带下冷熔岩流。

冷熔岩也称为火山泥流（lahar），是由雨水从火山斜坡带下的火山物质，像是火山灰、火山砂和砾石。

西苏门答腊省巴东搜救局（Padang Search and Rescue Agency）局长马里克（Abdul Malik）今天透过声明表示，已有12人死亡，遗体已送至医院，阿加姆区仍有4人下落不明。

马里克表示，已确认9具尸体身分，包括一名3岁和一名8岁儿童。他提及：「我们今天将继续在这两个地区搜寻。」

当局派遣了1组救援人员和多艘橡皮艇，前往寻找失踪的受害者，并将人员运送到避难所。

地方政府在阿加姆和丹那达塔两个地区的多处地点，设立了疏散中心和紧急哨所。 印尼雨季为山崩和洪灾好发期。西苏门答腊省今天3月份曾发生山崩和洪水，至少有26人死亡。

阿加姆和丹那达塔昨天的洪水也将冷熔岩自梅拉比火山带下。梅拉比火山是苏门答腊最活跃的火山，也是印尼群岛近130座活火山之一。