印尼抗议酿6死　联合国促调查过度用武

（法新社日内瓦1日电） 印尼民众因不满国会议员获得优渥福利而在各地发起抗议活动，期间安全部队涉嫌使用过度武力造成6人死亡，联合国今天呼吁对此展开调查。

联合国人权办公室发言人夏姆达萨尼（Ravina Shamdasani）表示：「我们正密切关注印尼因国会津贴、紧缩政策以及安全部队涉嫌使用不必要或过当武力所引发的全国性抗议浪潮中的暴力事件。」

她在声明中表示：「我们强调透过对话来回应民众关切的重要性。」

夏姆达萨尼说，联合国人权办呼吁对「所有涉嫌违反国际人权法的行为，包括动用武力的情况」进行迅速、彻底且透明的调查。

这名发言人指出，所有安全部队，包括在执法任务中被动员的军队，都必须遵守警方使用武力及枪械的基本原则。

夏姆达萨尼说：「当局在维持秩序之际，必须依循国际规范与标准，保障和平集会及言论自由的权利，特别是在管理公共集会时。」

她同时强调，媒体必须能够自由且独立地报导相关事件。

抗议活动最初和平举行，但在8月28日晚间出现画面显示一支精锐准军事警察部队小组辗压一名外送员后，抗议转趋暴力。

自那之后，抗议行动从雅加达蔓延至其他主要城市，成为总统普拉伯沃（Prabowo Subianto）上任不到一年来最严重的动乱。

