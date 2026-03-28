印尼正式实施16岁以下儿少禁用社群媒体 东南亚国家首例
（法新社雅加达28日电） 印尼今天开始对未满16岁的儿童及青少年实施社群媒体禁令，成为东南亚国家首例。印尼通讯与数位部长穆迪雅并警告社群媒体平台，这项执法「没有妥协空间」。
法新社报导，印尼政府鉴于网路的色情、霸凌和成瘾等问题构成威胁，本月初宣布将禁止16岁以下的儿童及青少年使用社群媒体。这也反映全球日益关切社群媒体对儿童福祉的影响。
美联社称，随着这项新措施上路，印尼成为东南亚首个国家禁止儿少在YouTube、TikTok、脸书（Facebook）、Instagram、Threads、X、Bigo Live及Roblox等平台拥有帐号。
穆迪雅（Meutya Hafid）昨晚在记者会上表示，X和Bigo Live已完全遵守新规定，其他在印尼营运的数位平台应该「立即让其产品、功能及服务符合适用法规」。
她说：「我们重申，在法遵上没有任何妥协空间，所有在印尼营运的企业都必须遵守本地施行的法律。」
TikTok昨晚发布声明承诺将遵守这项规定，并会和印尼通讯与数位部进行密切谘询，「针对16岁以下（使用者）帐号采取适当措施」。
澳洲去年12月已开始实施类似政策，如今印尼跟进，显示全球对于社群媒体可能对儿童构成伤害的意识正在增强。
美国加州洛杉矶的1个陪审团25日裁定，社群媒体业巨擘Meta和YouTube的平台设计具成瘾性，使得1名少女受害，两公司合计须赔偿600万美元（约新台币1亿9000万元）。
英国国会上议院本周也投票赞成禁止儿童使用社群媒体，进一步施压英国政府跟进相关措施。