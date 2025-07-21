印尼渡轮起火 3死500多人获救

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（法新社雅加达21日电） 印尼紧急应变官员今天表示，一艘渡轮在苏拉威西岛（Sulawesi）外海起火，造成3人罹难，另有500多人获救。

据印尼海防单位表示，KM巴萨隆纳5号渡轮（KM Barcelona 5）7月20日驶向万鸦老（Manado）时船尾起火，乘客们穿着救生衣跳船。

万鸦老救援中心发出的一段影片显示，一艘海警船向冒出黑烟的渡轮喷水。

印尼当局先前通报有5人在意外中丧生，后来下修死亡人数为3人。

万鸦老搜救当局负责人兰当（George Leo Mercy Randang）今天告诉法新社：「目前为止，联合救援队仍在持续搜救，相关资讯持续厘清中。」

印尼的国家搜救机构今天在声明中指出，从渡轮和水中救出至少568人，3人罹难。

根据渡轮登记纪录显示，船上仅登记有280名乘客与15名船员。印尼当地媒体指出，这艘船的载客量最多为600人。

印尼是拥有约1万7000座岛屿的群岛国家，当地不时会发生海上意外，部分原因出自于宽松的安全标准与恶劣天气。

这次渡轮火灾发生的几周前，另一艘渡轮因恶劣天气在热门度假胜地�Q里岛（Bali）附近沉船，造成至少19人罹难。

今年3月，一艘载有16人的船在�Q里岛外海因风浪过大而翻覆，导致1名澳洲女子丧命，另有至少1人受伤。

2018年一艘渡轮于印尼苏门答腊岛（Sumatra）一座湖泊，造成逾150人溺毙，事发当地是世界最深湖泊之一。