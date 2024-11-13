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印尼火山多次喷发 多家航空公司暂时停飞�Q里岛

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（法新社印尼登巴萨13日电） 印尼一座火山今天再度喷发，火山灰直冲10公里高空、迫使上万人撤离，多家国际航空公司纷纷取消度假胜地�Q里岛（Bali）的起降航班。

佛罗雷斯岛（Flores Island）的勒沃托比火山男峰（Mount Lewotobi Laki-Laki）前一天喷出9公里高的灰柱后，捷星（Jetstar）、澳洲航空（Qantas）以及维珍澳洲（Virgin Australia）均发布公告，宣布变更航班班表。

捷星和澳航表示，旗下今天飞往�Q里岛的航班已因火山灰引发的安全考量而喊停；飞航追踪网站Flightradar24则显示，亚洲航空（AirAsia）飞往�Q里岛的航班同样遭到取消。

�Q里岛国际机场主管今天发布声明表示，前1天有12个国内航班和22个国际航班受到影响，但并未透露哪些航线受到影响。

机场方面并未提供今天受影响航班的详细资讯。

标高1703公尺的勒沃托比火山男峰本月3日首次喷发，造成至少9人丧生，之后又多次喷发。印尼火山和地质灾害减灾中心（PVMBG）昨天表示，火山喷发另造成31人受伤，还有超过1.1万人被迫撤离。

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