印度产茶区大吉岭暴雨成灾 约5%茶园全毁

（法新社加尔各答7日电） 印度大吉岭（Darjeeling）山区以生产高品质、拥有产品地理标示（GI）保护的茶叶而闻名，但当地近日降下暴雨，引发致命土石流与水灾，连带重创大片顶级茶园。

暴雨已摧毁大吉岭约5%的茶园。印度茶产业协会（Indian Tea Association）都尔斯分会（Dooars Chapter）会长孟代尔（Rajkumar Mondal）受访时称，「水灾对茶园造成巨大冲击」，并指共有950公顷以上的茶树严重受损。

根据印度茶叶局（Tea Board India）资料，大吉岭每年产茶约1万公吨，种植面积达1万7500公顷。

孟代尔表示，大吉岭4日单日降雨量超过261毫米，是他人生中第一次经历这样的灾情，且「洪水退去后，我们发现茶树上覆盖了污泥…清理成本非常高」。

自本月3日开始的雨季降雨虽已转弱，但西孟加拉邦（West Bengal）各地仍满目疮痍，许多道路被冲毁，还发生土石流。

区域气象中心（Regional Meteorological Centre）科学家班多帕迪亚伊（Sourish Bandopadhyay）表示，这场突如其来的强降雨「是因为一个低气压系统的路径意外改变」所致，而这正是「本区域气候变迁的一个迹象」。