印度医师遭性侵后杀害 引发各地抗议

afp_tickers

3 分钟

（法新社加尔各答15日电） 数以千计印度民众今天走上加尔各答（Kolkata）街头，谴责当地一名医师遭奸杀的案件，除了要求为受害人伸张正义，也呼吁结束印度社会长期存在针对妇女的暴力问题。

上周在一家公立医院发现这名31岁女性遭残忍对待的遗体后，引发全国性抗议。总理莫迪（Narendra Modi）要求迅速惩处那些对女性犯下「骇人」行为的人。

大批民众在西孟加拉邦（West Bengal）加尔各答的街头游行，谴责这起谋杀事件，并在今天印度独立日庆祝活动的开头，于午夜举行烛光集会。

加尔各答的抗议者以「夺回夜晚」（Reclaim the Night）口号游行，呼吁更广泛解决针对妇女的暴力行为，并举起要求采取行动的手写标语。

莫迪今早在新德里（New Delhi）的独立日庆祝活动发表谈话时，未明确提及加尔各答谋杀案，但表达他对妇女遭受暴力感到「痛心」。

他说：「对于我们的母亲和姊妹受到的暴行，全国都感到愤怒。针对妇女的犯罪行为应该迅速启动调查、针对妇女的残暴行为应该受到严厉和迅速的惩罚。」

「这对于在社会中建立吓阻效果和信心至关重要。」

谋杀案件发生后，医生们也要求迅速伸张正义并加强工作场所安全，全国多个邦的公立医院12日「无限期」停止选择性服务以示抗议。

印度媒体报导，遇害医师是在教学医院的演讲厅被发现，推测她是在长时间轮班后，到那里稍作休息。

根据新德里电视台（NDTV）报导，验尸报告显示她遭到性侵害，受害者父母在提交给法院的诉状写道，他们怀疑女儿遭到轮奸。

虽然警方已拘留一名在医院工作、协助人们排队的男子，但警方被指控对此案处理不当。

加尔各答高等法院13日将案件转至精锐部门中央调查局（CBI）调查，以「重建大众信心」。

针对妇女的性暴力在印度是个普遍存在的问题，在2022年，这个拥有14亿人口的国家平均每天发生近90起强暴案。