印度夜店无照营业 瓦斯气爆夺23条人命

（法新社新德里7日电） 印度果阿邦（Goa）一家知名夜店午夜发生瓦斯气爆引发火灾，造成至少23人死亡，死者多为夜店厨房工作人员，以及3到4名游客，遗体已全数寻回，邦政府将展开调查。

果阿邦行政首长萨望特（Pramod Sawant）在现场告诉记者，有「3到4名」游客丧命，但未透露国籍。其中3人死于烧伤，而其他人则死于窒息。

他表示：「这是一起本不该发生的悲剧。业者未取得合法营业许可，正是这种疏失导致火灾。」 印度新闻信托社（Press Trust of India）发布的影片显示，在警察、医护人员和围观者聚集的街道上，救援人员正用担架将受伤或已故的人们从白桦树（Birch）夜店狭窄的石阶上抬下来。 果阿位于阿拉伯海沿岸，曾是葡萄牙殖民地，以夜生活、沙滩和悠闲的海岸氛围，每年吸引数百万名游客到访。 但由于建筑施工不合规范、过度拥挤以及安全法规未被严格遵守，火灾事件在印度屡见不鲜。

当地媒体援引警方官员说法，认为这场火灾疑似由「瓦斯钢瓶爆炸」引起，但表示仍需进一步调查。 印度新闻信托社引述当地国会议员罗柏（Michael Lobo）表示，消防员和警方整夜投入救援行动。

罗柏还说，官员将对类似场所进行消防安全稽核，以防止此类事件再次发生。 今年5月，印度海德拉巴市（Hyderabad）一栋3层楼建筑发生火灾，造成至少17人丧生。此前一个月，加尔各答一家饭店也发生猛烈火灾，至少15人死亡，当时有人爬出窗户、逃到屋顶以求生。