印度政治人物在孟买遭枪击身亡

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（法新社孟买12日电） 印度邦议会议员、前部会首长希狄克今天在金融之都孟买（Mumbai）遭枪杀，当地下月将举行关键的邦议会选举。当地警方已逮捕2名嫌犯，并对其背后的犯罪帮派展开调查。

据印度媒体指出，66岁的希狄克（Baba Siddique）是马哈拉什特拉邦（Maharashtra）的邦议会议员与前部会首长，他在儿子位于孟买的办公室外遭到枪击，胸口连中多枪身亡。

与希狄克隶属同一政党的马哈拉什特拉邦副首席部长巴瓦尔（Ajit Pawar）对这次「懦弱的攻击」感到「震惊」。

巴瓦尔在声明中表示：「将彻底调查此案，并对攻击者采取严厉的行动…也将追查这次攻击的幕后主谋。」

「印度斯坦时报」（Hindustan Times）指出，2名嫌犯已遭逮捕，警方正在搜捕另一名嫌犯。

印度新德里电视台（NDTV）报导，2名嫌犯声称他们隶属毕许诺伊（Lawrence Bishnoi）掌控的帮派。毕许诺伊目前正在狱中服刑，他被控组织犯罪帮派并主导多起谋杀案。

这起枪击案发生数周前，希狄克就因接获死亡威胁而提升保安规格。

希狄克与多位宝莱坞（Bollywood）明星关系密切，并以举办盛大派对闻名。