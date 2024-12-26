印度教大壶节估吸引4亿人

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（法新社印度普莱雅格拉吉26日电） 为迎接地球上规模最大朝圣集会印度教「大壶节」，印度几条圣河汇流处的泛滥平原上已经形成一座搭满帐篷的新��镇。这是从太空就观测得到的地球上大规模人群聚集。

恒河（Ganges River）、亚穆纳河（Yamuna River）和印度教一条神秘河流汇流处的北方邦（Uttar Pradesh）普莱雅格拉吉（Prayagraj）段河床上已经架好一排又一排浮桥，长达6周「大壶节」（Kumbh Mela）期间，当局估计将有4亿名信徒到访。这个数字比美国和加拿大人口总和还要多。

明年1月13日到2月26日的这次「大壶节」因期间适逢星座呈现特殊排列，预期将对信众产生巨大吸引力。

普莱雅格拉吉原名阿拉哈巴德（Allahabad），当局正在当地泛滥平原上兴建一座相当于2/3个美国纽约曼哈顿（Manhattan）大小的浩瀚帐篷新��镇。

「大壶节」发言人夏特维迪（Vivek Chaturvedi）说：「约3亿5000万至4亿名信众将参加大壶节，不难想像筹备规模。」

报导指出，筹备工作包括开辟道路、提供照明、栖身之所和下水道，用成立一个新国家来相提并论并不为过。当局已经盖好约15万间厕所、架设6万8000根LED照明灯杆，并打造可以同时提供5万人饮食的社区厨房。

夏特维迪告诉法新社：「浩瀚规模无与伦比，而且根本不会发出任何邀请，大家自己会来，纯粹受到信仰驱使。」 每年约有180万穆斯林前往沙乌地阿拉伯麦加（Mecca）参加伊斯兰教朝觐。