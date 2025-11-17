印度汽车爆炸案调查取得突破 自杀炸弹客同伙落网

（法新社新德里16日电） 印度当局今天表示，本周稍早在新德里发生的致命汽车爆炸案是一名「自杀炸弹客」发动的攻击，其一名同伙已经落网。

印度反恐执法机构「国家调查局」（NIA）表示，涉嫌攻击者与另一名嫌犯皆来自印度管辖的克什米尔（Kashmir）地区，当地警方近日展开大规模搜查行动。

国家调查局在声明中宣布调查取得「突破」，称已逮捕该爆炸案所涉及车辆的登记人阿里（Amir Rashid Ali）。

声明补充说，他与涉嫌的自杀炸弹客纳比（Umar Un Nabi）共谋发动此次恐怖攻击，但未透露可能的动机。

根据国家调查局，纳比是克什米尔居民，曾在北部哈雅纳邦（Haryan）一所大学担任助理教授，当局已查扣一辆他名下的车辆。

国家调查局表示，阿里曾赴德里协助购买最终被用作炸弹装置的汽车。

这起10日发生的爆炸发生在首都旧德里地区地标红堡（Red Fort）附近一座繁忙地铁站旁，医院表示，爆炸造成12人丧生。目前不清楚纳比是否包含在死亡人数中。

国家调查局的声明指出，此次攻击「夺走10名无辜者的生命，并造成另32人受伤」。

总理莫迪（Narendra Modi）称此次攻击是一场「阴谋」，政府誓言将「肇事者、其合作者及其支持者」绳之以法。