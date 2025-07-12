印航空难初步报告 坠毁前引擎供油被关掉

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（法新社新德里12日电） 印度航空一架波音787客机6月12日起飞后不久旋即坠毁造成260人罹难。根据今天稍早公布的初步调查报告显示，在坠毁前飞机引擎的燃油控制开关被人从「运作」拨到「切断」。

印度航空事故调查局（AAIB）公布的这份初步报告，未对6月12日的空难得出任何结论或归咎责任，但指出其中一名机师曾质问另一机师「为何切断燃油」，而后者答称自己并未切断。

失事的这班波音787-8梦幻客机（Dreamliner）原订从印度西部的阿默达巴德（Ahmedabad）飞往伦敦，空难导致机上242人仅1人生还，另造成地面19人罹难。

在这份15页的报告里，印度航空事故调查局指出，当飞机达到最大空速180节（约时速333公里）时，「1号与2号引擎的燃油控制开关相继从『运作』位置切换至『关闭』，两者间仅相隔1秒」。

报告称「从座舱通话记录器（CVR）能听到其中一名机师询问另一机师为何要关闭发动机燃油开关；对方答称他没关」。

飞机在越过机场外墙之前，就开始掉高度。

报告指出，随后燃油开关被重新扳回「运作」位置，其中一具引擎似乎正恢复动力，但「其中一名机师此时发出MAYDAY MAYDAY MAYDAY的紧急呼救」。

航空管制员询问飞行员发生什么事，但随即看到飞机坠毁，便立即通报紧急救援人员赶赴现场。