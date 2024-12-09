反抗军领袖赴大马士革大清真寺

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（法新社大马士革8日电） 叙利亚反抗军沙姆解放组织发动一波闪电攻势，于不到两周内夺取政府掌控的首都大马士革。其领袖乔拉尼今天在具指标意义的奥米亚大清真寺为「历史性胜利」喝彩。

总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）逃亡后，叙利亚全国欢欣鼓舞庆祝阿塞德家族50年铁腕统治告终。沙姆解放组织（Hay’at Tahrir al-Sham）领袖乔拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）发表上述谈话同时，俄罗斯多家通讯社报导，巴夏尔．阿塞德和家人已经抵达俄罗斯首都莫斯科。

乔拉尼以本名夏拉（Ahmed al-Sharaa）在奥米亚大清真寺（Umayyad Mosque）发表演说时指出：「此一胜利，我的兄弟们，对这个地区而言具有历史性意义。」

他在上传加密通讯软体Telegram的影片中同时表示，由反抗军接管也是「这个伊斯兰教国家全国」的胜利。

他说，「今天，叙利亚得到净化」，强调「此一胜利源自于在监狱中长期受苦的人，以及打破枷锁的圣战士们」。

他强调，在巴夏尔．阿塞德治下，叙利亚变成「遂行伊朗人野心」之地、「宗派主义盛行」。他指的是巴夏尔．阿塞德的盟友德黑兰及其代理人黎巴嫩什叶派基本教义军事和政治组织真主党（Hezbollah）。

根据网路上流传的影片，他进入奥米亚大清真寺时，群众为他欢呼并高喊「真主至大」。

沙姆解放组织前身是盖达组织（Al-Qaeda）在叙利亚分支的努斯拉阵线（Jabhat al-Nusra）。努斯拉阵线于2016年7月宣布脱离盖达而自立门户，并与全球恐怖网络划清界线，以免成为外国联军攻击目标。努斯拉阵线后来与其他武装团体整并，于隔年成立沙姆解放组织。

被西方政府正式宣布为恐怖组织的沙姆解放组织多年来一直试图改变形象。