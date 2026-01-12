取代10万驻欧美军 欧盟执委：应评估设欧洲联合军

（法新社布鲁塞尔11日电） 欧盟执行委员会防务执委库比柳斯（Andrius Kubilius）今天表示，欧盟各国应评估是否建立一支联合军队，有朝一日能取代驻扎欧洲的美军。

库比柳斯提出，欧盟可考虑建立一支强大的常备「欧洲军队」，规模达10万人，以更有效地保护欧陆。

法新社报导，库比柳斯在瑞典发表演说时表示：「我们该如何取代现有的10万名美驻欧常备军，这一直是欧洲的主力军队。」

正值美国总统川普（Donald Trump）意欲接管格陵兰岛（Greenland），让北大西洋公约组织（NATO）盟国加深疑虑华府的可靠度。

为因应来自俄罗斯的威胁，构想成立欧洲中央军队一事已讨论多年，但因欧洲各国担忧失去对本国军队的自主权，始终难以获得进展。

美国方面，则持续要求欧洲盟邦能更积极承担自身防卫责任，并曾说美国的重点将转向来自中国的威胁，因此可能调整在欧洲的美军部署。

曾任立陶宛总理的库比柳斯表示：「在这样的时刻，我们不能回避有关我们防卫整备所面临最迫切的问题。」

库比柳斯在演说中也呼吁，应新成立「欧洲安全理事会」（European Security Council），以便欧洲能更快速做出自身防卫决策。构想中欧洲安理会应由欧洲主要国家组成，包括非欧盟成员的英国在内。（编译：纪锦玲）