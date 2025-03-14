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叙利亚临时总统签署宪法宣言 明定国家过渡期5年

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（法新社大马士革13日电） 叙利亚临时总统夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天签署一项宪法宣言，称颂叙利亚开启「历史新页」；内容明定国家5年过渡期，并规范妇女权利和言论自由。

伊斯兰主义武装团体3个月前推翻专制的阿塞德（Bashar al-Assad）政权后，各界呼吁建立一个尊重人权、包容性的新叙利亚，如今夏拉签署此一宪法宣言。

夏拉今天在总统府签署宪法宣言时表示，希望这项宣言标志着开启「叙利亚历史新页，我们将以正义取代压迫…以仁慈取代苦难」。

叙利亚新当局先前已废除阿塞德时代的宪法，并解散国会。

这项宣言明定过渡期为5年，期间将成立「过渡司法委员会」（transitional justice commission），将「确定究责方式、查明事实，并为（前政府不当作为下）受害者和幸存者伸张正义」。

宪法宣言起草委员会成员阿瓦克（Abdul Hamid al-Awak）表示，宣言赋予「妇女工作和受教育的权利，并保障妇女在社会、政治和经济方面的所有权利」。

这项宣言依旧明定叙利亚共和国总统必须是穆斯林身分，以及伊斯兰教义是立法的「主要来源」。

宪法宣言赋予总统唯一的特殊权力，即有权宣布紧急状态。

阿瓦克又说，人民议会有1/3成员将由总统来任命，人民议会负责起草所有的立法案。

他表示，这项宣言还保障「意见、言论和新闻自由」，并确立司法独立。（译者：纪锦玲）

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