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叙利亚反抗军领袖：目标是推翻总统阿萨德统治

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（法新社黎巴嫩贝鲁特6日电） 叙利亚反抗军领袖、伊斯兰主义分子乔拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）在今天播出的访问中说，当下在叙利亚发动闪电攻势的反抗军，其目的一如既往就是要推翻总统巴夏尔．阿塞德的统治。

一名战争观察员说，伊斯兰主义分子领导的叙利亚反抗军从政府手中夺取其他重要城市后，已经来到中部大城荷姆斯（Homs）的大门前。

在一周多一点的时间内，叙利亚第2大城阿勒坡（Aleppo）和战略要地哈玛（Hama）自2011年内战开始以来，首度脱离总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）的控制。

如果反抗军占领荷姆斯，将切断首都大马士革的权力中心与地中海沿岸的联系，而地中海沿岸是阿塞德家族的大本营，这个家族在过去50年一直统治着叙利亚。

根据战事监控团体「叙利亚人权了望台组织」（Syrian Observatory for Human Rights）的观察，截至今天早上，反抗军距离荷姆斯边缘仅5公里。

反抗军联盟由沙姆解放组织（HTS）领导，沙姆解放组织领袖乔拉尼说，这次攻势的目标是推翻巴夏尔．阿塞德的统治。

乔拉尼接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说：「当我们谈论目标时，革命的目标仍然是推翻这个政权。我们有权使用一切可用的手段来实现这个目标。」

反抗军联盟在沙姆解放组织领导下于11月27日发动攻势；沙姆解放组织源于盖达组织（Al-Qaeda）叙利亚分支，但近年来一直试图改走温和路线。

支持反抗军的土耳其今天说，其外交部长费丹（Hakan Fidan）将在周末于卡达与俄罗斯和伊朗外长会面，讨论叙利亚局势。

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