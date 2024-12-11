叙利亚总统阿塞德垮台 伊朗悄悄划清界线

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（法新社德黑兰10日电） 叙利亚总统阿塞德政权垮台后，伊朗开始与他们的长期联盟保持距离，转而强调两国之间的友谊史。

叙利亚反抗军不到两周内从西北部伊德利布市（Idlib）大本营一路挺进首都大马士革（Damascus），本月8日推翻阿塞德（Bashar al-Assad），终结他的家族50年统治。

阿塞德垮台后，伊朗外交部起初声明强调两国传统上的紧密关系，并说德黑兰当局希望持续保持「友好关系」，但同时提醒说，未来关系发展将取决于当地「各方的作为」。

伊朗官员和官方媒体改变了对叙利亚反抗军的态度，称他们为「反对派团体」，而不是「恐怖分子」。主要反映官方叙事的国家电视台称事态发展是「新篇章」，甚至批评阿塞德。

这代表阿塞德家族与伊朗统治者之间数十年紧密关系一夕之间彻底改变。

根据伊朗分析家札克里安（Mehdi Zakerian）说法，阿塞德垮台使得伊朗面临全新的现实。他告诉法新社，伊朗已被孤立，将需要与土耳其和其他地区国家建立关系相互理解。

叙利亚长久以来在协助伊朗向黎巴嫩真主党（Hezbollah）提供武器方面扮演要角。伊朗法斯通讯社（Fars）坦言阿塞德垮台后，德黑兰当局将「不可避免地面临更多困难」。

然而伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，「即使没有叙利亚」，「抵抗轴心」（Axis of Resistance）也会持续下去。

「抵抗轴心」是一个获伊朗支持且非正式的反以色列和反西方联盟，成员包括真主党、巴勒斯坦武装团体「哈玛斯」（ Hamas）、叶门叛军「青年运动」（Houthi）以及在伊拉克的较小组织。