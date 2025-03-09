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叙利亚扩大部署安全部队 因应阿拉维平民遭杀害

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（法新社贝鲁特8日电） 叙利亚人权了望台今天表示，政府和盟军近日杀害近750名来自宗教少数派的平民后，叙利亚安全部队今天在地中海沿岸的阿拉维派核心区大规模部署。

叙利亚新政府与效忠被推翻总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）武装分子之间6日爆发致命冲突后，该地区的居民继续通报平民被杀害。

战事观察团体叙利亚人权了望台（Syrian Observatory for Human Rights）表示，在拉塔基亚（Latakia）和托土斯（Tartus）两个沿海省份，有745名阿拉维平民被杀害。

总部位于英国的叙利亚人权了望台表示，他们是被安全人员或亲政府武装分子处决的，并且还发生了「抢劫住宅和财产」的情况。

根据叙利亚人权了望台的数据，自6日以来，该地区的暴力事件造成总死亡人数达到,018人，其中包括125名新政府安全部队成员和148名亲巴夏尔．阿塞德武装分子。

巴尼亚斯67岁居民海达（Samir Haidar）告诉法新社，他的两个兄弟和侄女被闯入民宅的「武装团体」杀害。他还说，武装团体当中「有外国人士」。

叙利亚国防部发言人甘尼（Hassan Abdul Ghani）表示，安全部队已「重新控制」曾遭巴夏尔．阿塞德支持者攻击的地区。

他在叙利亚新闻社（SANA）发布的影片中说：「任何接近民宅或攻击民宅内人士的行为，都是严格禁止的。」

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