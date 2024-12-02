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叙利亚政府军重挫 俄罗斯伊朗表态力挺阿塞德

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（法新社安卡拉／德黑兰／莫斯科1日电） 叙利亚内战反政府势力发动一波闪电奇袭，总统巴夏尔．阿塞德遭到重挫。土耳其外长费丹今天强调安卡拉支持可让叙利亚「降低紧张」的举措；俄罗斯、伊朗则表态力挺叙利亚。

费丹（Hakan Fidan）今天与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）通话，针对叙利亚反政府势力这波突袭进行商讨时，强调安卡拉将会支持可让叙利亚「降低紧张」的举措。

与此同时，伊朗国营媒体指出，伊朗外长阿拉奇（Abbas Araghchi）今天在大马士革与叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）会面，传达力挺叙利亚讯息。

官方伊朗通讯社（IRNA）报导，阿拉奇和巴夏尔．阿塞德「商讨双边关系和区域情势演变」。

俄罗斯军方今天则表示，正在叙北3个省协助叙军「逐退」反政府势力。

俄罗斯军方在媒体简报中指出：「叙利亚阿拉伯军（Syrian Arab Army）在俄罗斯航空太空军（Russian Aerospace Forces）协助之下，正在伊德利布省（Idlib）、哈玛省（Hama）、阿勒坡省（Aleppo）继续展开击退恐怖分子的军事行动。」

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