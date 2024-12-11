叙利亚新过渡总理巴席尔演说 吁让国家维持稳定与平静

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（法新社大马士革10日电） 担任叙利亚总统近25年的巴夏尔．阿塞德2天前在闪电攻势中遭反抗军推翻下台后，新过渡总理今天首度发表演说表示，现在该是让叙利亚维持「稳定与平静」的时候了。

根据声明，叙利亚反抗军指派巴席尔（Mohammed Bashir）担任过渡政府领导人直到明年3月1日。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）敦促所有国家支持叙利亚「具包容性」的政治进程，称如果符合这类标准，美国最终将承认这个政府。

巴席尔透过卡达半岛电视台（Al Jazeera）在获任命以来的首次访谈中说：「现在该是让这个国家的人民感受到稳定与平静的时候了。」

以伊斯兰主义团体为首的反抗军联盟8日长驱直入攻进大马士革，终结巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）家族长达50年的残酷统治，一名高阶官员向美国国家广播公司（NBC）表示，阿塞德目前人在莫斯科。

率领反抗军的伊斯兰主义团体领导人乔拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）宣布将举行权力转移会谈，矢言向施加酷刑并犯下战争罪的前高阶官员究责。

乔拉尼今天试图缓和各界对如何统治叙利亚的疑虑，向英国天空新闻网（Sky News）表示叙利亚饱受战火蹂躏已「精疲力竭」，不会再陷入战争。

他说：「叙利亚将重建…这个国家正在往发展与重建方向迈进。叙利亚正往稳定的方向走。」

「人民因为战争而精疲力竭。因此，叙利亚尚未准备好打另一场战争，也不会进入另一场战役。」

他领导的团体沙姆解放组织（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）根植于叙利亚的盖达组织（Al-Qaeda）分支，尽管试图粉饰自己的形象，仍遭许多西方政府形容为恐怖组织。

布林肯表示，叙利亚的未来政府应该是「可靠、具包容性且与任何宗派无关」。

布林肯胪列美国的优先事项时表示，新政府必须「履行完全尊重少数民族所有权利的明确承诺」，并允许人道援助物资进入。

他又说，美国希望下一任政府能「防止叙利亚被用来当作恐怖主义基地」。

虽然在叙利亚不再掌控任何领土，但伊斯兰国（Islamic State）圣战士仍相当活跃。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，伊斯兰国战士俘虏了逃到叙利亚广大沙漠的政府军，杀害了其中54人。

联合国叙利亚特使裴凯儒（Geir Pedersen）表示，迫使阿塞德逃亡的团体必须在当地将他们传达的「友善讯息」付诸行动。

他说：「他们一直在传达保持团结、包容的讯息。我们不需要看到的是…在我们未来几天与几周，这些讯息没有付诸实行。」

欧洲联盟外交和安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）警告，将有宗派冲突、极端主义卷土重来的风险。她说：「我们必须避免让伊拉克、利比亚与阿富汗的可怕场景重演。」

叙利亚的内战持续了近14年，导致50万人丧命并迫使国内近半数民众逃离家园，另造成数以百万计的人到国外避难。

现在使用真名夏拉（Ahmed al-Sharaa）的乔拉尼矢言：「我们将毫不迟疑地追究涉及对叙利亚人施加酷刑的罪犯、谋杀者以及安全官员和军官的责任。」